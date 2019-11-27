Матвеев заявил, что для «Краснодара» важно победить «Базель» в матче ЛЕ

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча со швейцарским «Базелем» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Да, мы заслужили то поражение, но не такое крупное. Результат может быть разный, всё равно всё будет решаться в матче с «Хетафе», опять же в зависимости от настроения и того, что случится на поле завтра — всё может повлиять на тактику в Мадриде. Победить для нас очень важно, ведь мы хотим двигаться в европейскую весну, это наша задача и мы постараемся сделать завтра все при поддержке наших болельщиков», — приводит слова Матвеева ТАСС.

В первом туре «Краснодар» на выезде разгромно проиграл «Базелю» со счётом 0:5. Ответная игра состоится в Краснодаре 28 ноября. Начало — в 18:50 мск.

«Краснодар» занимает второе место в группе, набрав шесть очков. «Базель» с десятью очками — первый, а «Хетафе», также с шестью очками — второй.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков.