СМИ: ПСЖ хочет пригласить Симеоне

Президент французского ПСЖ Нассер аль-Хелаифи выразил желание видеть Диего Симеоне на посту главного тренера своей команды.

Об этом сообщает le10sport. Нацеленность на сотрудничество с Симеоне исходит из уверенности руководства ПСЖ, что под руководством аргентинца команда будет иметь более высокие шансы выиграть Лигу чемпионов.

В настоящее время Диего Симеоне возглавляет мадридский «Атлетико». Главным тренером ПСЖ является Томас Тухель, однако немец может вернуться на родину и стать наставником «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграл вничью с ПСЖ в пятом туре Лиги чемпионов.