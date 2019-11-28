СМИ: ПСЖ хочет пригласить Симеоне
- © Marco Alpozzi/Lapresse
- globallookpress.com
Об этом сообщает le10sport. Нацеленность на сотрудничество с Симеоне исходит из уверенности руководства ПСЖ, что под руководством аргентинца команда будет иметь более высокие шансы выиграть Лигу чемпионов.
В настоящее время Диего Симеоне возглавляет мадридский «Атлетико». Главным тренером ПСЖ является Томас Тухель, однако немец может вернуться на родину и стать наставником «Баварии».
Ранее сообщалось, что «Реал» сыграл вничью с ПСЖ в пятом туре Лиги чемпионов.