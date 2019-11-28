СМИ: ПСЖ хочет пригласить Симеоне

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Президент французского ПСЖ Нассер аль-Хелаифи выразил желание видеть Диего Симеоне на посту главного тренера своей команды.
СМИ: ПСЖ хочет пригласить Симеоне
  • © Marco Alpozzi/Lapresse
  • globallookpress.com

Об этом сообщает le10sport. Нацеленность на сотрудничество с Симеоне исходит из уверенности руководства ПСЖ, что под руководством аргентинца команда будет иметь более высокие шансы выиграть Лигу чемпионов.

В настоящее время Диего Симеоне возглавляет мадридский «Атлетико». Главным тренером ПСЖ является Томас Тухель, однако немец может вернуться на родину и стать наставником «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграл вничью с ПСЖ в пятом туре Лиги чемпионов.

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