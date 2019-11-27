Калошин объяснил назначение Вилкова VAR-арбитром на матч «Зенит» — «Спартак»

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин объяснил причину назначения арбитра Михаила Вилкова ответственным за систему видеопомощи судьям на матч 18-го тура между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«В ближайшем туре РПЛ система VAR будет впервые использована сразу в трёх матчах. На сегодняшний день лицензии именно VAR есть пока только у пяти арбитров», — цитирует Калошина «Чемпионат».

Он также выразил надежду, что в ближайшее время в России возрастёт количество лицензированных ассистентов.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 1 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Виталий Мешков рассудит матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».