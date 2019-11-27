Тренер «Кристал Пэлас» подтвердил, что клуб интересовался Чаловым

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Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон подтвердил, что минувшим летом клуб интересовался нападающим московского ЦСКА Фёдором Чаловым.
Тренер «Кристал Пэлас» подтвердил, что клуб интересовался Чаловым
  • РИА Новости

«Летом мы были заинтересованы в Чалове. Мы наблюдали за игроками из разных стран, и он был одним из тех, чей профиль нас интересовал. За Чаловым определённо стоило следить, но, к сожалению, мы не смогли совершить этот трансфер летом, и он остался в ЦСКА», — сказал Ходжсон в интервью Okko Sport.

По его мнению, россиянин мог проявить себя в его команде не хуже, чем в ЦСКА. Он также отметил, что не знает, будет ли «Кристал Пэлас» пытаться приобрести игрока в следующее трансферное окно, так как им могут начать интересоваться другие клубы.

«Наверняка за Фёдором сейчас наблюдают, весь вопрос лишь в том, как он себя проявит. Если такой интерес будет, им предстоит узнать, сколько за него хочет получить ЦСКА. И совпадёт ли цена с той, которую готовы заплатить за него английские клубы», — добавил Ходжсон.

Чалов является воспитанником ЦСКА, за который он сыграл в 109 матчах, записав в свой актив 35 голов и 19 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Севилья» заинтересована в покупке Чалова.

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