Лихачёв объяснил, почему сборная России по пляжному футболу с трудом вышла в плей-офф ЧМ

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв объяснил, почему команда испытала сложности на групповом этапе чемпионата мира в Парагвае.
Лихачёв объяснил, почему сборная России по пляжному футболу с трудом вышла в плей-офф ЧМ
  • РИА Новости

«Все соперники здесь очень сильные, мотивированные и хорошо подготовленные. Рад, что нам удалось выйти в четвертьфинал, хотя во всех трёх матчах мы потратили много нервов и прошли через множество проблем», — заявил Лихачёв в эксклюзивном интервью RT. 

По словам тренера, о недооценке соперников, которыми оказались Сенегал, ОАЭ и Белоруссия, речи не шло.

«Не считаю, что команды, которые приехали на чемпионат мира, ниже классом. Здесь никто никого просто так не обыграет, и это было понятно изначально. Мы серьёзно готовились, но в игре с ОАЭ, к сожалению, удача оказалась не на нашей стороне. Тем не менее на морально-волевых одержали две победы. Пожалуй, могу сказать больше позитивного в адрес сборной России, чем негативного», — добавил специалист.

Ранее Лихачёв заявил, что сборная России даст бой Бразилии в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу.  

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