СМИ: Экс-жена хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

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Бывшая супруга российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита подала заявление в полицию, обвинив родственников спортсмена в похищении их детей.
СМИ: Экс-жена хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей
  • Reuters

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на показания Маргариты, неизвестные совершили нападение на няню детей, порезали ей ухо и забрали детей. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

Экс-супруга Зайцева обратилась за помощью к адвокатам и высказала мнение, что детей удерживает отец хоккеиста.

Отмечается, что Зайцев, узнав о происшествии, пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ и улетел в Россию.

Ранее сообщалось, что Зайцев пропустил матч НХЛ «Оттава» — «Рейнджерс» по личным обстоятельствам.

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