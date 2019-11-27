В Челябинске рассказали о подготовке к проведению спортивных игр БРИКС в 2020 году
- Reuters
«Прорабатываются вопросы об улучшении инфраструктуры и технического оснащения спортивных объектов города Челябинска, на которых планируется проводить игры. Соревнования пройдут по шести видам спорта, будут разыграны 48 комплектов наград», — уточнили в пресс-службе.
Накануне состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению спортивных игр, которое провёл вице-губернатор Вадим Евдокимов. Он подчеркнул, что у региона есть большой опыт в организации спортивных мероприятий международного уровня.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что, скорее всего, чемпионат России 2020 года пройдёт в Челябинске.