В Челябинске рассказали о подготовке к проведению спортивных игр БРИКС в 2020 году

В Министерстве спорта Челябинска рассказали, что в июне 2020 года в городе пройдут спортивные игры БРИКС, в которых примут участие команды из России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прорабатываются вопросы об улучшении инфраструктуры и технического оснащения спортивных объектов города Челябинска, на которых планируется проводить игры. Соревнования пройдут по шести видам спорта, будут разыграны 48 комплектов наград», — уточнили в пресс-службе.

Накануне состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению спортивных игр, которое провёл вице-губернатор Вадим Евдокимов. Он подчеркнул, что у региона есть большой опыт в организации спортивных мероприятий международного уровня.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что, скорее всего, чемпионат России 2020 года пройдёт в Челябинске.