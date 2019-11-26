Уткин осудил нецензурную брань на трибунах во время футбольных матчей

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин осудил нецензурную брань, звучащую с трибун во время футбольных матчей.

«Многие знают меня как человека, который не видит ничего дурного в том, чтобы использовать все возможности языка. Мало того, сейчас я крайне ценю мат, который усилиями нашего государства стал синонимом какой-то доверительности, брутальности. «Послушайте меня, я действительно говорю правду!» — вот о чём говорит употребление матерных слов», — сказал журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его мнению, мат должен быть уместен, а необоснованное использование нецензурных слов «претит как русскому языку, так и воспитанному, культурному человеку». Уткин также отметил, что болельщики должны придумать новые, оригинальные кричалки.

«Пора придумывать что-то новое — используйте возможности русского языка! Берегите русский мат, не используйте его огульно на трибунах стадионов, пожалуйста», — добавил Уткин.

Ранее Уткин высказался о рекомендациях комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.