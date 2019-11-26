Колобков считает, что Россия честно выполняла обязательства перед WADA

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сторона честно выполняла свои обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также предоставила ему всю необходимую информацию о данных в московской антидопинговой лаборатории.

«Мы честно выполняли свои обязательства, предоставили всю необходимую информацию, ответили на все дополнительные вопросы. Более того, российская сторона предлагала совместное исследование этой базы», — сказал Колобков.

Он также подчеркнул, что Россия больше всех заинтересована, чтобы эта скандальная история поскорее закончилась и российские спортсмены смогли выступать под своим флагом на международных соревнованиях.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее Колобков заявил, что комитет WADA не услышал позицию российских экспертов.