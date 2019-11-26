Тарасова: получается, мы не делаем выводы с прошлой Олимпиады

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Получается, мы не делаем выводы с прошлой Олимпиады, мы и тогда были без флага и гимна. А эти должностные лица ушли на высшие должности. Мне очень жаль спортсменов, это не должно их касаться. Мы должны ехать: да, будем, если что, без флага, но не без формы. И как вы помните, предыдущая Олимпиада прошла хорошо для нас, наши всегда молодцы! Они выиграли своё. Обидно не за них, а за страну, которая не могла отличить главное от второстепенного», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Она отметила, что нужно обязательно найти ответственных за происходящее с российским спортом.

«Только не надо искать дядю Васю. За каждого назначенного министра отвечает ещё высшее руководство. Они должны ответить, кто эти люди, которые подвели спортсменов», — добавила специалист.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА призвал не строить иллюзий относительно возможных санкций WADA.