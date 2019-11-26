Исинбаева: я не питаю иллюзий относительно решения WADA по России

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Исинбаева: я не питаю иллюзий относительно решения WADA по России
  • РИА Новости

«Я ничего об этом не думаю, какой смысл... Практика показывает, если уже есть рекомендации, то в дальнейшем они принимаются к сведению и исполняются. Я не питаю иллюзий о позитивном исходе или негативном сценарии, я просто жду оглашение решения 9 декабря, которое уже по-любому принято исполкомом WADA. Осталось ждать недолго...» — написала Исинбаева в своём Instagram.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА призвал не строить иллюзий относительно возможных санкций WADA.

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