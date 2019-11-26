Губерниев: мы теряем спорт прямо на глазах

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Я сразу говорил, что решение для нас будет либо плохим, либо очень плохим. Сейчас нужно дождаться окончательных решений и понять, как это произошло и кто понесёт за это ответственность. Но мы теряем спорт прямо на глазах», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Он отметил, что происходящее сложно было представить даже в самом страшном сне.

«Мы потеряем целое поколение спортсменов, притом чистых спортсменов, талантливых и честных. Повторюсь, за это кто-то должен нести ответственность», — добавил комментатор.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА призвал не строить иллюзий относительно возможных санкций WADA.