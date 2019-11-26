Депутат Лебедев: если решение WADA будет самым жёстким, то надо найти виновных

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Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию в отношении России.
Депутат Лебедев: если решение WADA будет самым жёстким, то надо найти виновных
  • РИА Новости

«Если решение WADA будет самым жёстким и полностью соответствовать рекомендациям комитета, тогда надо и можно будет призывать к тому, что пора уже найти конкретных лиц, которые виновны в этой ситуации», — приводит слова Лебедева РИА Новости.

Он отметил, что подобные манипуляции вряд ли проводились по инициативе простого сотрудника лаборатории.

«Такие указания поступают откуда-то сверху. Правоохранительные органы такого человека должны найти», — добавил депутат.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА призвал не строить иллюзий относительно возможных санкций WADA.

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