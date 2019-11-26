Ганус подтвердил, что Россия должна будет компенсировать WADA затраты по расследованию

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона должна будет компенсировать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) затраты на расследование а также выплатить штраф, как это указано в рекомендации комитета по соответствию.
Ганус подтвердил, что Россия должна будет компенсировать WADA затраты по расследованию
  • РИА Новости

«Штраф и компенсация затрат будут выплачены российскими спортивными властями через РУСАДА. Штраф и компенсация затрат как санкции указаны в стандартах WADA, поэтому в этом пункте ничего удивительного. Как я и говорил ранее, последствия санкций для нашего спорта будут тяжёлыми», — приводит слова Гануса ТАСС.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Среди прочих рекомендаций указано, что Россия должна будет выплатить штраф в размере $100 тыс. или 10% от дохода РУСАДА за год, а также компенсировать WADA расходы на проведение расследования.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее юрист оценил шансы обжаловать возможные санкции WADA по России.

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