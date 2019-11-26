Ганус подтвердил, что Россия должна будет компенсировать WADA затраты по расследованию

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона должна будет компенсировать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) затраты на расследование а также выплатить штраф, как это указано в рекомендации комитета по соответствию.

«Штраф и компенсация затрат будут выплачены российскими спортивными властями через РУСАДА. Штраф и компенсация затрат как санкции указаны в стандартах WADA, поэтому в этом пункте ничего удивительного. Как я и говорил ранее, последствия санкций для нашего спорта будут тяжёлыми», — приводит слова Гануса ТАСС.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Среди прочих рекомендаций указано, что Россия должна будет выплатить штраф в размере $100 тыс. или 10% от дохода РУСАДА за год, а также компенсировать WADA расходы на проведение расследования.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее юрист оценил шансы обжаловать возможные санкции WADA по России.