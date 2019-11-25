Авербух отреагировал на призыв отстранить Ягудина от комментаторской работы

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал петицию болельщиков, в которой они призвали отстранить от комментаторской работы олимпийского чемпиона 2002 года по фигурному катанию Алексея Ягудина.

«Абсолютная чушь, Алексей — прекрасный комментатор. У них сложился отличный тандем с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Это сотрясание воздуха не имеет под собой никакого основания и раздувается определёнными людьми», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

По его мнению, фанаты могли создать такую петицию просто от скуки.

Болельщики выразили недовольство резкими высказываниями Ягудина во время репортажей. По их мнению, он выражает во время эфиров личную неприязнь к некоторым спортсменам.

Ранее известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на просьбу болельщиков отстранить Ягудина от комментирования.