Комментатор назвал футболистов «Ювентуса», которые в восторге от Алексея Миранчука

Комментатор Нобель Арустамян рассказал об игроках туринского «Ювентуса», которых впечатлила игра полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Игра Миранчука в Лиге чемпионов впечатлила даже футболистов «Ювентуса». После игры в Москве мне довелось оказаться в одной компании с Дугласом Костой и Пауло Дибалой. Они в восторженных тонах отзывались об уровне Алексея», — цитирует Арустамяна «Матч ТВ».

По его словам, они отметили Миранчука после матча четвёртого тура Лиги чемпионов, подчеркнув, что хавбек является классным футболистом.

«Думаю, Маурицио Сарри и спортивный директор Фабио Паратичи тоже остались довольны увиденным», — добавил Арустамян.

Алексей Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В текущем сезоне игрок провёл 14 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее тренер «Байера» высказался о возможном трансфере Алексея Миранчука в «Ювентус».