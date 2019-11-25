Тренер «Байера» ответил на вопрос по поводу возможной работы в России

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Главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бос ответил на вопрос по поводу возможной работы в российском клубе.
Тренер «Байера» ответил на вопрос по поводу возможной работы в России
  • © Jan Huebner/Bremes
  • globallookpress.com

«Пока на данный момент я тренер «Байера». Надеюсь, что завтрашняя игра позволит мне побыть ещё немного на этом посту. Российский чемпионат сильный, здесь построены качественные стадионы к чемпионату мира, очень неплохие команды. Но пока ничего не могу по этому поводу сказать», — сказал Босс на пресс-конференции.

Встреча «Локомотив» — «Байер» состоится 26 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в 20:55 мск.

Ранее тренер «Байера» высказался о возможном трансфере Алексея Миранчука в «Ювентус».

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