Тренер «Байера» ответил на вопрос по поводу возможной работы в России
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«Пока на данный момент я тренер «Байера». Надеюсь, что завтрашняя игра позволит мне побыть ещё немного на этом посту. Российский чемпионат сильный, здесь построены качественные стадионы к чемпионату мира, очень неплохие команды. Но пока ничего не могу по этому поводу сказать», — сказал Босс на пресс-конференции.
Встреча «Локомотив» — «Байер» состоится 26 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в 20:55 мск.
Ранее тренер «Байера» высказался о возможном трансфере Алексея Миранчука в «Ювентус».