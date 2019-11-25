Футболист «Манчестер Сити» Агуэро пропустит несколько недель из-за травмы

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий команды Серхио Агуэро пропустит несколько недель из-за травмы.
Футболист «Манчестер Сити» Агуэро пропустит несколько недель из-за травмы
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

«Агуэро пропустит несколько игр, но я не могу назвать точное количество. Могу сказать, что он выбыл на несколько недель, у него проблемы с сухожилиями. Нам будет не хватать Серхио, в клубе есть некоторые проблемы с травмами, но мы будем его ждать», — цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне аргентинец провёл 16 матчей и забил 13 мячей во всех турнирах.

Он получил повреждение во втором тайме матча 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Челси» (2:1).

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ.

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