Песков прокомментировал возможное лишение РУСАДА статуса соответствия

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил ситуацию вокруг возможного лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия.
Песков прокомментировал возможное лишение РУСАДА статуса соответствия
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Сначала надо дождаться принятия конкретных решений. Наши спортивные власти находятся в контакте и имеют в виду и в дальнейшем находиться в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с WADA. Пока никаких решений нет. Россия предоставила все необходимые ответы. Давайте дождёмся результатов анализов ответов, которые были подготовлены российской стороной», — цитирует Пескова ТАСС.

Российскую сторону подозревают в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Ганус допустил, что против российского спорта будут приняты жёсткие меры.

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