Песков прокомментировал возможное лишение РУСАДА статуса соответствия

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил ситуацию вокруг возможного лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия.

«Сначала надо дождаться принятия конкретных решений. Наши спортивные власти находятся в контакте и имеют в виду и в дальнейшем находиться в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с WADA. Пока никаких решений нет. Россия предоставила все необходимые ответы. Давайте дождёмся результатов анализов ответов, которые были подготовлены российской стороной», — цитирует Пескова ТАСС.

Российскую сторону подозревают в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Ганус допустил, что против российского спорта будут приняты жёсткие меры.