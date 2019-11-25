Песков прокомментировал возможное лишение РУСАДА статуса соответствия
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- РИА Новости
«Сначала надо дождаться принятия конкретных решений. Наши спортивные власти находятся в контакте и имеют в виду и в дальнейшем находиться в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с WADA. Пока никаких решений нет. Россия предоставила все необходимые ответы. Давайте дождёмся результатов анализов ответов, которые были подготовлены российской стороной», — цитирует Пескова ТАСС.
Российскую сторону подозревают в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.
Ранее Ганус допустил, что против российского спорта будут приняты жёсткие меры.