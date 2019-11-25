Ганус допускает, что против российского спорта будут приняты жёсткие меры

Короткая ссылка
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предположил, что Россию ожидает серьёзное наказание по делу с возможной манипуляцией базой данных московской антидопинговой лаборатории.
Ганус допускает, что против российского спорта будут приняты жёсткие меры
  • РИА Новости

«Я не хочу быть пророком в таком тяжёлом вопросе, но когда все услышат трагические решения по отношению к нашему спорту, то другого пути не будет — нам нужно будет разобраться, кто допустил такое. Мы ещё никогда не сталкивались с подобным объёмом и силой решений. Достижения в спорте не являются проекцией достижений страны. Мы привыкли, что идём под нейтральным флагом. Но я понимаю, что спортсмены должны участвовать. Их ответственность была, чтобы подготовиться к Олимпийским играм, а чиновников — чтобы обеспечить решение», — цитирует Гануса «Комсомольская правда».

РУСАДА может быть лишено статуса соответствия нормам Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за внесения изменений в базу данных московской лаборатории.

Ранее Шляхтин заявил, что ВФЛА не имеет отношения к фальсификации документов Лысенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить