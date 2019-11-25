Ганус допускает, что против российского спорта будут приняты жёсткие меры

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предположил, что Россию ожидает серьёзное наказание по делу с возможной манипуляцией базой данных московской антидопинговой лаборатории.

«Я не хочу быть пророком в таком тяжёлом вопросе, но когда все услышат трагические решения по отношению к нашему спорту, то другого пути не будет — нам нужно будет разобраться, кто допустил такое. Мы ещё никогда не сталкивались с подобным объёмом и силой решений. Достижения в спорте не являются проекцией достижений страны. Мы привыкли, что идём под нейтральным флагом. Но я понимаю, что спортсмены должны участвовать. Их ответственность была, чтобы подготовиться к Олимпийским играм, а чиновников — чтобы обеспечить решение», — цитирует Гануса «Комсомольская правда».

РУСАДА может быть лишено статуса соответствия нормам Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за внесения изменений в базу данных московской лаборатории.

Ранее Шляхтин заявил, что ВФЛА не имеет отношения к фальсификации документов Лысенко.