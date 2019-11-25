СМИ: Стало известно место подготовки сборной России к Евро-2020

Сборная России по футболу пройдёт подготовку в Австрии перед чемпионатом Европы-2020.

«Там отличные условия для подготовки, это уже было неоднократно проверено. Никаких претензий ни у тренерского штаба, ни у самих футболистов никогда не было. Команда проведёт в Нойштифте порядка десяти дней. А в конце, скорее всего, состоится контрольный поединок», — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

В австрийском Нойшифте сборная России проводила подготовку к Кубку конфераций-2017 и чемпионату мира-2018.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020.