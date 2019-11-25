Бестемьянова высказалась о странном судействе Степановой и Букина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила мнение, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин получают недостаточно высокие баллы на соревнованиях.

«Я очень довольна тем, как они выступили на этапе Гран-при в Японии. Они очень хорошо накатали программы, улучшились за тот месяц, который прошёл с их последнего турнира в Лас-Вегасе. Они были на мировом уровне. Мне только странно, что они получают очень низкие оценки. Какая-то с ними происходит непонятная мне игра. Я же вижу своими глазами, как они хороши. Все специалисты говорят об этом. Надо только озаботиться как-то тем, чтобы судьи оценивали как следует», — сказала Бестемьянова в разговоре с RT.

Ранее Бестемьянова оценила шансы российских танцоров в соперничестве с Пападакис и Сизероном.