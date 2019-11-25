Бестемьянова высказалась о странном судействе Степановой и Букина

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила мнение, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин получают недостаточно высокие баллы на соревнованиях.
Бестемьянова высказалась о странном судействе Степановой и Букина
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Я очень довольна тем, как они выступили на этапе Гран-при в Японии. Они очень хорошо накатали программы, улучшились за тот месяц, который прошёл с их последнего турнира в Лас-Вегасе. Они были на мировом уровне. Мне только странно, что они получают очень низкие оценки. Какая-то с ними происходит непонятная мне игра. Я же вижу своими глазами, как они хороши. Все специалисты говорят об этом. Надо только озаботиться как-то тем, чтобы судьи оценивали как следует», — сказала Бестемьянова в разговоре с RT.

Ранее Бестемьянова оценила шансы российских танцоров в соперничестве с Пападакис и Сизероном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить