Бестемьянова оценила шансы российских танцоров в соперничестве с Пападакис и Сизероном

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что в нынешнем сезоне российские фигуристы не смогут состязаться с четырёхкратными чемпионами мира Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном из Франции.

«Наши обе пары будут приближаться к ним, но не так близко, чтобы можно было говорить о соперничестве. Но приближаться надо всё равно. Есть для этого предпосылки, надо только работать и работать. И у Александры Степановой с Иваном Букиным, и у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова есть свои плюсы, которые нужно развивать», — сказала Бестемьянова RT.

Ранее Навка назвала Загитову величайшей фигуристкой мира.