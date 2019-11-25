Бестемьянова оценила шансы российских танцоров в соперничестве с Пападакис и Сизероном
- Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон / © Naoki Morita/AFLO
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«Наши обе пары будут приближаться к ним, но не так близко, чтобы можно было говорить о соперничестве. Но приближаться надо всё равно. Есть для этого предпосылки, надо только работать и работать. И у Александры Степановой с Иваном Букиным, и у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова есть свои плюсы, которые нужно развивать», — сказала Бестемьянова RT.
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