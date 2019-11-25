Навка назвала Загитову величайшей фигуристкой мира

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что российской фигуристке Алине Загитовой пока рано завершать карьеру.

«Только сам спортсмен или его тренерский состав могут решать подобные вопросы. В любом случае Алина подросла, она формируется. Медведева уже преодолела этот этап, а Алина как раз на этой стадии. Мы видим, что она стала женственнее. Если на Олимпиаде она была ещё ребёнком, то сейчас выросла в красивую девушку. Безусловно, в текущий период ей сложнее. А дальше посмотрим, что будет. На данный момент она величайшая фигуристка мира, олимпийская чемпионка. А ведь ей всего 17 лет. Вся жизнь впереди, огромное количество дверей перед ней могут открыться. Главное — желание. Она потрясающе добрая и светлая девочка с правильными мозгами. Воспитанная, не заносчивая», — приводит слова Навки РИА Новости.

Загитова сумела квалифицироваться в финал Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 7 декабря.

Ранее Гончаренко прокомментировала слёзы Загитовой после короткой программы в Японии.