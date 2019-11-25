Сорокина предложила разогнать сборную России по биатлону

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Наталья Сорокина прокомментировала состав национальной команды России на стартовые этапы Кубка мира.

«Глазырина и Старых не новички в сборной, они выступали на Кубке мира. Это более надёжные бойцы, чем молодежь. Не стоит со счетов их сбрасывать. Я вообще за то, чтобы разогнать всю сборную. Пускай все тренируются с регионами, а затем собираются и выясняют кто сильнее», — заявила Сорокина в эфире телеканала «Звезда».

Ирина Старых и Екатерина Глазырина заняли второе и третье места в контрольных гонках, однако, несмотря на это, будут выступать на Кубке IBU.

Ранее глава СБР назвал лучшую биатлонистку сборной России.