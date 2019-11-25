Надаль — о победе на Кубке Дэвиса: командный дух принёс победу
«Эта неделя была невероятной, нам пришлось пройти через многое. Отец Роберто покинул тот мир, Марсель Гранольерс вчера травмировал спину. Пабло Карренья-Буста получил повреждение в одиночном матче. Но я безмерно счастлив, честно. Это незабываемый момент на великолепном стадионе. Трибуны были невероятны, я не нахожу слов, чтобы их поблагодарить! Всех! Командный дух принёс победу, мы упорно боролись», — заявил Надаль после матча.
Сборная Испании в шестой раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса.
Ранее Бругера заявил, что Баутиста-Агут вчера был на похоронах своего отца, а сегодня отдал всё за команду.