Надаль — о победе на Кубке Дэвиса: командный дух принёс победу

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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль, выигравший Кубок Дэвиса в составе сборной Испании, отметил вклад своих партнёров в итоговый успех.

«Эта неделя была невероятной, нам пришлось пройти через многое. Отец Роберто покинул тот мир, Марсель Гранольерс вчера травмировал спину. Пабло Карренья-Буста получил повреждение в одиночном матче. Но я безмерно счастлив, честно. Это незабываемый момент на великолепном стадионе. Трибуны были невероятны, я не нахожу слов, чтобы их поблагодарить! Всех! Командный дух принёс победу, мы упорно боролись», — заявил Надаль после матча.

Сборная Испании в шестой раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса.

Ранее Бругера заявил, что Баутиста-Агут вчера был на похоронах своего отца, а сегодня отдал всё за команду.

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