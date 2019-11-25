Бругера: Баутиста-Агут вчера был на похоронах своего отца, а сегодня отдал всё за команду

Капитан сборной Испании Серхи Бругера рассказал о трагедии, которая произошла в семье его партнёра по команде Роберто Баутисты-Агута накануне финального матча Кубка Дэвиса.

«Такой момент сложно описать словами. Очень много эмоций, которых никогда раньше не ощущал. Это невероятно. Представьте, Роберто только вчера был на похоронах своего отца, а теперь он здесь, с нами, и отдаёт всего себя ради команды. То, что мы играли в Мадриде, было нашим преимуществом. У нас была поддержка, невероятные болельщики вели нас в финал», — заявил Бругера в эфире Eurosport.

В первом матче финала Баутиста-Агут обыграл Феликса Оже-Альяссимом со счётом 7:6, 6:3.

Ранее сообщалось, что Надаль обыграл Шаповалова и помог Испании одержать победу в Кубке Дэвиса.