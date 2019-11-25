Бругера: Баутиста-Агут вчера был на похоронах своего отца, а сегодня отдал всё за команду

Короткая ссылка
Капитан сборной Испании Серхи Бругера рассказал о трагедии, которая произошла в семье его партнёра по команде Роберто Баутисты-Агута накануне финального матча Кубка Дэвиса.

«Такой момент сложно описать словами. Очень много эмоций, которых никогда раньше не ощущал. Это невероятно. Представьте, Роберто только вчера был на похоронах своего отца, а теперь он здесь, с нами, и отдаёт всего себя ради команды. То, что мы играли в Мадриде, было нашим преимуществом. У нас была поддержка, невероятные болельщики вели нас в финал», — заявил Бругера в эфире Eurosport.

В первом матче финала Баутиста-Агут обыграл Феликса Оже-Альяссимом со счётом 7:6, 6:3.

Ранее сообщалось, что Надаль обыграл Шаповалова и помог Испании одержать победу в Кубке Дэвиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить