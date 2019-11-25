Нурмагомедов: если бы Федерация ММА Узбекистана договорилась с UFC, я бы здесь подрался
«В течение четырёх-пяти лет узбекские смешанные единоборства покажут себя в UFC. Я не против провести здесь бой. «Хумо Арена» идеальна для UFC. Если бы Федерация ММА Узбекистана договорилась с UFC, я бы здесь подрался», — цитирует Нурмагомедова Kun.uz.
23 ноября в Ташкенте прошёл турнир по смешанным единоборств Gorilla Fight Championship. В его главном бою выступил Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, котоырй сумел победить аргентинца Брайана Гонсалеса.
Ранее сообщалось, почему Нурмагомедову не стоит боксировать с Мейвезером.