Нурмагомедов: если бы Федерация ММА Узбекистана договорилась с UFC, я бы здесь подрался

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не против провести поединок в Узбекистане.

«В течение четырёх-пяти лет узбекские смешанные единоборства покажут себя в UFC. Я не против провести здесь бой. «Хумо Арена» идеальна для UFC. Если бы Федерация ММА Узбекистана договорилась с UFC, я бы здесь подрался», — цитирует Нурмагомедова Kun.uz.

23 ноября в Ташкенте прошёл турнир по смешанным единоборств Gorilla Fight Championship. В его главном бою выступил Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, котоырй сумел победить аргентинца Брайана Гонсалеса.

Ранее сообщалось, почему Нурмагомедову не стоит боксировать с Мейвезером.