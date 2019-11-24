СМИ: Мейвезер планирует в 2020 году провести поединки с бойцом UFC и Пакьяо
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- AFP
Как сообщает TMZ, первый бой он может провести в мае 2020 года, а второй — уже в сентябре.
Отмечается, что контракты на проведение боёв ещё не подписаны.
На профессиональном ринге Мейвезер одержал 50 побед, не потерпев ни одного поражения. Последним его соперником был ирландский боец MMA Конор Макгрегор, которого он одолел в поединке по правилам бокса в августе 2017 года.
Первая встреча Мейвезера с Пакьяо состоялась в мае 2015 года, став самым кассовым боем в истории профессионального бокса. Тогда американец одержал победу единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова с Мейвезером может состояться в январе 2020 года.