«Динамо» Брест прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ в чемпионате Белоруссии
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Исход чемпионата определился за тур до его завершения. «Динамо» Брест, одержав победу над «Витебском» со счётом 1:0, гарантировало себе первый в своей истории титул чемпиона Белоруссии.
БАТЭ, действующий чемпион, несмотря на победу над минским «Динамо» (3:0), уступает команде из Бреста пять очков.
Таким образом прервалась серия из 13 подряд побед БАТЭ в чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» стал победителем Кубка Либертадорес.