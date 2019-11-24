«Динамо» Брест прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ в чемпионате Белоруссии

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«Динамо» Брест досрочно завоевал титул чемпиона Белоруссии по футболу в сезоне 2019 года.
«Динамо» Брест прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ в чемпионате Белоруссии
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Исход чемпионата определился за тур до его завершения. «Динамо» Брест, одержав победу над «Витебском» со счётом 1:0, гарантировало себе первый в своей истории титул чемпиона Белоруссии.

БАТЭ, действующий чемпион, несмотря на победу над минским «Динамо» (3:0), уступает команде из Бреста пять очков.

Таким образом прервалась серия из 13 подряд побед БАТЭ в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» стал победителем Кубка Либертадорес.

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