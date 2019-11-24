Авербух неоднозначно высказался о мировых рекордах в фигурном катании

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух поделился мнением о важности рекордов в современном фигурном катании.

«Фигурное катание — не лёгкая атлетика, где всё измеряется конкретными показателями. Здесь очень многое относительно, так как на каждом турнире работает новая судейская бригада, придерживающаяся своих принципов. Кроме того, не стоит забывать о факторе страны — хозяйки турнира. Поэтому все эти рекорды существуют, скорее, для прессы, больше никто на них внимания не обращает», — заявил Авербух RT.

Ранее он высказал мнение, что ISU не стоит расширять количество финалистов Гран-при из-за гегемонии россиянок.