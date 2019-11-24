Авербух: ISU не стоит расширять количество финалистов Гран-при из-за гегемонии россиянок

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение, что Международному союзу конькобежцев (ISU) не стоит увеличивать число участниц финала Гран-при в женском одиночном катании из-за доминирования российских фигуристок на этапах серии.

«Думаю, нет, потому что в таком случае пропадёт сама идея этого в некоторой степени эксклюзивного турнира, объединяющего лучших спортсменов. Есть более высокий по статусу чемпионат мира, туда имеют возможность приехать все. Поэтому ничего менять не стоит», — рассказал Авербух RT.

Согласно действующим правилам, в финале Гран-при в каждой из дисциплин выступают по шесть лучших спортсменов и пар, отобравшихся по итогам этапов серии.

Ранее сообщалось, что четыре российские фигуристки вышли в финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.