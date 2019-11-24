Авербух: ISU не стоит расширять количество финалистов Гран-при из-за гегемонии россиянок
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- РИА Новости
«Думаю, нет, потому что в таком случае пропадёт сама идея этого в некоторой степени эксклюзивного турнира, объединяющего лучших спортсменов. Есть более высокий по статусу чемпионат мира, туда имеют возможность приехать все. Поэтому ничего менять не стоит», — рассказал Авербух RT.
Согласно действующим правилам, в финале Гран-при в каждой из дисциплин выступают по шесть лучших спортсменов и пар, отобравшихся по итогам этапов серии.
Ранее сообщалось, что четыре российские фигуристки вышли в финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.