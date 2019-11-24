Президент «Урала»: интересуюсь иногда у игроков, почему Месси и Роналду редко получают травмы

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение об истинных причинах травматизма футболистов.

«Интересуюсь иногда у футболистов, почему Месси и Роналду редко получают травмы. Слышу: «Их не трогают, потому что звёзды». А я думаю, не поэтому. Много работают, укрепляют мышцы, связки. Мы думаем, что можно сегодня работать, а завтра нет — и травм всё равно не будет. Но так не бывает в футболе. Надо постоянно держать себя в тонусе», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Он отметил, что в ситуациях, когда травму наносит соперник, вопросов нет, но когда игрок на ровном месте получает повреждение, это в большинстве случаев его недоработка.

«А сейчас чуть кольнуло — идут к доктору, пропускают по две-три недели. Возрастным футболистам такое на пользу не идёт. Возрастные должны тренироваться в два раза больше молодых», — добавил президент клуба.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» до конца года потерял Жоау Мариу из-за травмы.