Президент «Урала»: интересуюсь иногда у игроков, почему Месси и Роналду редко получают травмы
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- РИА Новости
«Интересуюсь иногда у футболистов, почему Месси и Роналду редко получают травмы. Слышу: «Их не трогают, потому что звёзды». А я думаю, не поэтому. Много работают, укрепляют мышцы, связки. Мы думаем, что можно сегодня работать, а завтра нет — и травм всё равно не будет. Но так не бывает в футболе. Надо постоянно держать себя в тонусе», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
Он отметил, что в ситуациях, когда травму наносит соперник, вопросов нет, но когда игрок на ровном месте получает повреждение, это в большинстве случаев его недоработка.
«А сейчас чуть кольнуло — идут к доктору, пропускают по две-три недели. Возрастным футболистам такое на пользу не идёт. Возрастные должны тренироваться в два раза больше молодых», — добавил президент клуба.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» до конца года потерял Жоау Мариу из-за травмы.