Президент «Урала»: интересуюсь иногда у игроков, почему Месси и Роналду редко получают травмы

Короткая ссылка
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение об истинных причинах травматизма футболистов.
Президент «Урала»: интересуюсь иногда у игроков, почему Месси и Роналду редко получают травмы
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Интересуюсь иногда у футболистов, почему Месси и Роналду редко получают травмы. Слышу: «Их не трогают, потому что звёзды». А я думаю, не поэтому. Много работают, укрепляют мышцы, связки. Мы думаем, что можно сегодня работать, а завтра нет — и травм всё равно не будет. Но так не бывает в футболе. Надо постоянно держать себя в тонусе», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Он отметил, что в ситуациях, когда травму наносит соперник, вопросов нет, но когда игрок на ровном месте получает повреждение, это в большинстве случаев его недоработка.

«А сейчас чуть кольнуло — идут к доктору, пропускают по две-три недели. Возрастным футболистам такое на пользу не идёт. Возрастные должны тренироваться в два раза больше молодых», — добавил президент клуба.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» до конца года потерял Жоау Мариу из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить