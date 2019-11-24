Авербух отказался сравнивать Загитову и Медведеву с Сотниковой и Липницкой
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«Можно ли говорить, что Загитова и Медведева моментально сильнее, чем Сотникова и Липницкая, которые не сумели справиться с чемпионским бременем? Я бы не стал их сравнивать. Каждый завершает свою карьеру тогда, когда считает нужным. Но Алина и Женя действительно являются бойцами, они прошли период становления, сложились как фигуристки, и теперь дело за их желанием идти вперёд, а также за профессионализмом тренеров», — заявил Авербух RT.
Ранее он объяснил, в чём Алёна Косторная превосходит остальных фигуристок.