Авербух отказался сравнивать Загитову и Медведеву с Сотниковой и Липницкой

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух заявил, что не хочет сравнивать Алину Загитову и Евгению Медведеву с Аделиной Сотниковой и Юлией Липницкой.
Авербух отказался сравнивать Загитову и Медведеву с Сотниковой и Липницкой
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Можно ли говорить, что Загитова и Медведева моментально сильнее, чем Сотникова и Липницкая, которые не сумели справиться с чемпионским бременем? Я бы не стал их сравнивать. Каждый завершает свою карьеру тогда, когда считает нужным. Но Алина и Женя действительно являются бойцами, они прошли период становления, сложились как фигуристки, и теперь дело за их желанием идти вперёд, а также за профессионализмом тренеров», — заявил Авербух RT.

Ранее он объяснил, в чём Алёна Косторная превосходит остальных фигуристок.

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