Василевский высказался о своём рекорде по числу побед в НХЛ в составе «Тампы»

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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал клубный рекорд по количеству побед в составе команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), который он установил в матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс».
Василевский высказался о своём рекорде по числу побед в НХЛ в составе «Тампы»
  • Reuters

«Приятно ли обойти Бишопа по этому показателю? Я много раз говорил, что Бен здорово относился ко мне и моей семье, он был как учитель. Я благодарен ему, и мне приятно его обогнать. Хотя сейчас это уже в прошлом», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

Победа над «Анахаймом» (6:2) стала 132-й для Василевского в составе «Тампы», что является самым лучшим показателем за всю историю клуба. Предыдущим достижением обладал Бен Бишоп (131).

Ранее сообщалось, что Василевский стал самым результативным голкипером в истории «Тампы».

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