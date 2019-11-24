Василевский высказался о своём рекорде по числу побед в НХЛ в составе «Тампы»
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«Приятно ли обойти Бишопа по этому показателю? Я много раз говорил, что Бен здорово относился ко мне и моей семье, он был как учитель. Я благодарен ему, и мне приятно его обогнать. Хотя сейчас это уже в прошлом», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.
Победа над «Анахаймом» (6:2) стала 132-й для Василевского в составе «Тампы», что является самым лучшим показателем за всю историю клуба. Предыдущим достижением обладал Бен Бишоп (131).
Ранее сообщалось, что Василевский стал самым результативным голкипером в истории «Тампы».