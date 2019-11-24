Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Монреаль» в НХЛ, отыгравшись с 0:4

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Монреале и завершилась в пользу гостей — 6:5. При этом канадцы вели со счётом 4:0.

В составе «Канадиенс» по дублю оформили Макс Доми и Арттури Лехконен, а также отличился Ши Уэбер. У «Нью-Йорка» дублем отметился Брендан Лемье, и по одной шайбе забросили Филип Хитил, Павел Бучневич, Артемий Панарин, Джейкоб Труба.

Панарин также сделал результативную передачу. Таким образом, он набрал два очка.

В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» встретится с «Миннесотой Уайлд».

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Ванкувер Кэнакс» в серии послематчевых буллитов матча НХЛ.