Авербух: не стоит сбрасывать Загитову и Медведеву со счетов из-за взросления

Олимпийский чемпион 2002 года Илья Авербух высказал мнение, что, несмотря на возросшую с приходом молодёжи конкуренцию, пока рано сбрасывать со счетов Алину Загитову и Евгению Медведеву.

«Обе сражаются и показывают очень хорошее, осознанное и зрелое катание. Но дело в том, что для победы им недостаточно их прошлогодних наборов прыжков. Мало просто поддерживать былую форму. Как воздух им нужно выучить четверные прыжки или как минимум тройной аксель. В противном случае и Алина, и Женя будут вынуждены рассчитывать лишь на ошибки соперниц», — рассказал Авербух RT.

При этом он подчеркнул, что фигуристок не стоит списывать со счетов.

«Считаю, что они ещё смогут рассчитывать на нечто большее. Однако для этого необходимо посвятить следующее межсезонье усилению контента. Конечно, нужно сфокусироваться на тренировках, отказаться от выступления в ледовых шоу. Но форма у обеих очень хорошая. Знаю, что Женя уже разучивает тройной сальхов. Как только они запрыгают четверные прыжки, соперницам не поздоровится», — добавил хореограф.

Ранее Авербух отказался сравнивать Загитову и Медведеву с Сотниковой и Липницкой.