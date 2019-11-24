Авербух предположил, кто будет фавориткой финала Гран-при у женщин
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- РИА Новости
«Кто будет главной фавориткой финала Гран-при — Алёна Косторная или Александра Трусова? Очень сложная история. Не стоит списывать со счетов и Анну Щербакову. Да и Алина Загитова в Японии показала очень хорошее выступление в произвольной программе. Если она хорошо откатает короткую программу, то тоже окажется в топе», — заявил Авербух в интервью RT.
Он отметил, что каждая из четырёх вышедших в финал Гран-при россиянок сможет рассчитывать на победу, потому что у каждой есть свой козырь.
«У Алины это опыт и зрелое катание, у Трусовой и Щербаковой — запредельные четверные прыжки, у Косторной — сбалансированные программы. Но тем увлекательнее будет наблюдать за финалом Гран-при», — добавил специалист.
Финал Гран-при пройдёт 5—8 декабря в Турине.
Ранее Авербух высказал мнение, что ISU не стоит расширять количество финалистов Гран-при из-за гегемонии россиянок.