Филипп: для меня VAR — это не очень хорошо, потому что он портит игру
- РИА Новости
«Будь эпизод со вторым пенальти в Англии, пенальти бы не было. Это получилось не очень вежливо — так ударить меня, но арбитр должен решать. Он воспользовался VAR. Решили, что пенальти будет, мы должны принять этот факт. Для меня VAR — это не очень хорошо, потому что он портит игру», — заявил футболист.
Филипп забил два гола в матче с «Ростовом», оба с пенальти. Второй 11-метровый удар был назначен после пересмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Ранее сообщалось, что Карпин раскритиковал судейство матча с «Динамо», назвав его смешным.