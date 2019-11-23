Филипп: для меня VAR — это не очень хорошо, потому что он портит игру

Форвард московского «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал эпизод со вторым назначенным пенальти в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:1).

«Будь эпизод со вторым пенальти в Англии, пенальти бы не было. Это получилось не очень вежливо — так ударить меня, но арбитр должен решать. Он воспользовался VAR. Решили, что пенальти будет, мы должны принять этот факт. Для меня VAR — это не очень хорошо, потому что он портит игру», — заявил футболист.

Филипп забил два гола в матче с «Ростовом», оба с пенальти. Второй 11-метровый удар был назначен после пересмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Ранее сообщалось, что Карпин раскритиковал судейство матча с «Динамо», назвав его смешным.