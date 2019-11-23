Ефимова и Коровин довольны своим дебютом в серии Гран-при

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Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин поделились впечатлениями от своего дебютного сезона в серии Гран-при по фигурному катанию.
Ефимова и Коровин довольны своим дебютом в серии Гран-при
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Мы особо и не думали о попадании в финал — хотели делать своё начиная с малого. Сейчас будем готовиться к чемпионату России», — приводит слова Коровина ТАСС.

Он отметил, что, возможно, перед первенством страны нужно будет внести некоторые изменения в тренировочный процесс.

«Каждый сезон начинаешь сначала, хотя из прошлого что-то и берёшь с собой. Новые старты, новые условия — всё это позволяет копить опыт. Но сегодня я всё-таки сильно нервничала», — добавила Ефимова.

На этапе в Китае Ефимова и Коровин, для которых нынешний сезон является дебютным на взрослом уровне, заняли восьмое место, а на соревнованиях в Японии стали четвёртыми. Такие результаты не позволили им выйти в финал Гран-при.

Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что испытывают смешанные чувства после этапа Гран-при в Японии.

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