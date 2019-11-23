Ламбьель о четверных прыжках у женщин: я бы не стал загонять прогресс в рамки

Швейцарский тренер и хореограф Стефан Ламбьель высказал своё отношение к четверным прыжкам у женщин.

«При справедливом судействе они не должны играть такой уж большой роли. И даже если это действительно своего рода преимущество, если у тебя получаются и четверные прыжки, и переходы, и всё остальное, то что в этом плохого? Я бы не стал загонять прогресс в столь жёсткие рамки», — заявил Ламбьель RT.

Ранее Роман Костомаров рассказал, почему ISU невыгодно снимать запрет на четверные прыжки в короткой программе у женщин.