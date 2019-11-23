СМИ: «Челси» может купить Чалова уже в январе
- РИА Новости
Как сообщает Sky Sports, в клубе заинтересованы в подписании 21-летнего россиянина.
Отмечается, что это может произойти ближайшей зимой, в случае если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удовлетворит апелляцию «Челси» на запрет трансферов.
Чалов является воспитанником ЦСКА, за который он сыграл в 108 матчах, записав в свой актив 35 голов и 19 голевых передач.
Ранее Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о переходе Алексея Миранчука в «Ювентус».