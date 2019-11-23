Тренеры гордятся выходом Степановой и Букина в Финал Гран-при

Ирина Жук и Александр Свинин, тренеры Александры Степановой и Ивана Букина, прокомментировали выступление своих подопечных на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.

«Мы очень рады за ребят, мы отобрались в финал с учётом тяжёлой подготовки к стартам, ведь участие в Гран-при вообще было под вопросом из-за травмы спины у Саши. Но они в очередной раз показали свой несгибаемый характер. Они стали высокими профессионалами, и мы гордимся ими», — приводит слова Жук ТАСС.

Свинин отметил, что недовольство Степановой и Букина своим прокатом это правильный подход.

«Не было бы огрех, судьи судили бы каждый элемент на «плюс пять», — добавил специалист.

По итогам двух прокатов на этапе в Японии российский дуэт набрал 208,81 балла — 84,07 за ритмический и 124,74 за произвольный танец, что позволило ему занять второе место.

Заняв два вторых места на этапах в США и Японии, Степанов и Букин завоевали путёвку в финал Гран-при, который пройдёт в итальянском Турине 5—8 декабря.

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин недовольны своим прокатом произвольного танца на Гран-при в Японии.