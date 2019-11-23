ЦСКА проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге

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В матче десятого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российский ЦСКА на выезде уступил испанскому «Реалу» со счётом 81:97.
ЦСКА проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге
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Самым результативным игроком встречи стал немецкий центровой «армейцев» Йоханнес Фогтманн, набравший 20 очков. В составе «Реала» коллекцию из 17 очков, 11 подборов и шести результативных передач собрал аргентинский форвард Габриэль Дек.

Это поражение стало для российского клуба четвёртым в десяти поединках текущего розыгрыша Евролиги. С балансом 6-4 москвичи делят пятое-восьмое места в турнирной таблице регулярного чемпионата с израильским «Маккаби», греческим «Панатинаикосом» и соотечественниками из «Химок».

Ранее сообщалось, что российский «Зенит» потерпел пятое поражение подряд в баскетбольной Евролиге, уступив испанской «Басконии».

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