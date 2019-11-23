«Зенит» потерпел пятое поражение подряд в баскетбольной Евролиге, уступив «Басконии»
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Самым результативным игроком встречи с 20 баллами в активе стал грузинский форвард «Басконии» Торнике Шенгелия. В составе «Зенита» 18 очками отметился мексиканский центровой Густаво Айон.
Эта неудача стала для российской команды пятой кряду в текущем регулярном чемпионате Евролиги. Выиграв лишь два из десяти его поединков, подопечные Жоана Плазы занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице, отставая от кубковой восьмёрки на четыре победы.
Ранее сообщалось, что российский клуб «Химки» уступил испанской «Валенсии» в баскетбольной Евролиге.