«Зенит» потерпел пятое поражение подряд в баскетбольной Евролиге, уступив «Басконии»

В матче десятого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российский «Зенит» на выезде уступил испанской «Басконии» со счётом 60:70.

Самым результативным игроком встречи с 20 баллами в активе стал грузинский форвард «Басконии» Торнике Шенгелия. В составе «Зенита» 18 очками отметился мексиканский центровой Густаво Айон.

Эта неудача стала для российской команды пятой кряду в текущем регулярном чемпионате Евролиги. Выиграв лишь два из десяти его поединков, подопечные Жоана Плазы занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице, отставая от кубковой восьмёрки на четыре победы.

Ранее сообщалось, что российский клуб «Химки» уступил испанской «Валенсии» в баскетбольной Евролиге.