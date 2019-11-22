«Химки» проиграли «Валенсии» в баскетбольной Евролиге

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Подмосковные «Химки» уступили испанской «Валенсии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» проиграли «Валенсии» в баскетбольной Евролиге
  • © РИА Новости

Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счётом 89:84 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Стефан Йович, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 11 передач. Ещё один дабл-дабл на счету его одноклубника Девина Букера — 14 очков и 10 подборов. В составе испанского коллектива 18 очков набрал Боян Дублевич.

В следующем матче Евролиги «Химки» сыграют с турецким «Фенербахче».

Ранее ЦСКА потерпел поражение от «Басконии» в баскетбольной Евролиге.

 

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