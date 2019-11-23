Женская сборная России по кёрлингу стала четвёртой на чемпионате Европы

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Российские кёрлингистки не сумели завоевать бронзовые медали чемпионата Европы, который проходит в шведском Хельсингборге.
Женская сборная России по кёрлингу стала четвёртой на чемпионате Европы
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

В поединке за третье место на континентальном первенстве отечественная сборная в составе Алины Ковалёвой, Марии Комаровой, Галины Арсенькиной, Екатерины Кузьминой и Анастасии Даньшиной уступила соперницам из Швейцарии со счётом 5:6.

Тем не менее, попав в четвёрку сильнейших европейских сборных, российская команда сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2020 года, который состоится в Канаде.

В финале чемпионата Европы по кёрлингу, который состоится в субботу, 23 ноября, между собой встретятся команды Швеции и Шотландии.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Швеции в полуфинале ЧЕ по кёрлингу.

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