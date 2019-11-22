Отец Черышева объяснил, почему сын не перешёл в «Зенит»

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Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, почему его сын отказался переходить в петербургский «Зенит».
Отец Черышева объяснил, почему сын не перешёл в «Зенит»
  • РИА Новости

«Были и предложения, и разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате». Приказать ему — не ходи или ходи — я не имею права. Он взрослый человек и сам принимает решения. Сейчас Денис играет и получает удовольствие там, где он есть», — цитирует Черышева-старшего «Чемпионат».

Денис Черышев — воспитанник мадридского «Реала», игроком которого он являлся до 2016 года. В этом сезоне он провёл 12 матчей в составе «Валенсии», забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Дмитрий Черышев рассказал, как Криштиану Роналду спрашивал у его сына русские слова.

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