Дмитрий Черышев рассказал, как Роналду спрашивал у его сына русские слова

Короткая ссылка
Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, с кем общался его сын во время выступлений за мадридский «Реал».
Дмитрий Черышев рассказал, как Роналду спрашивал у его сына русские слова
  • globallookpress.com

«Ближе всех Денис сошёлся с Мамаду Диарра. Почему — загадка. Шикарные отношения сложились с Марсело. Когда Роналду встречался с Ириной Шейк, спрашивал у сына, как сказать по-русски «я тебя люблю» и всё такое. Криштиану очень добродушно относился к Денису», — цитирует Черышева-старшего «Чемпионат».

Денис Черышев является воспитанником «Реала». В 2016 году он покинул мадридский коллектив.

Ранее Дмитрий Черышев заявил, что Станислав Черчесов создал серьёзную атмосферу в сборной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить