Дмитрий Черышев рассказал, как Роналду спрашивал у его сына русские слова

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, с кем общался его сын во время выступлений за мадридский «Реал».

«Ближе всех Денис сошёлся с Мамаду Диарра. Почему — загадка. Шикарные отношения сложились с Марсело. Когда Роналду встречался с Ириной Шейк, спрашивал у сына, как сказать по-русски «я тебя люблю» и всё такое. Криштиану очень добродушно относился к Денису», — цитирует Черышева-старшего «Чемпионат».

Денис Черышев является воспитанником «Реала». В 2016 году он покинул мадридский коллектив.

Ранее Дмитрий Черышев заявил, что Станислав Черчесов создал серьёзную атмосферу в сборной.