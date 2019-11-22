Месси прислал подарок на 15-летие футболисту дортмундской «Боруссии»
- @FCBarcelona
Месси прислал юному игроку свой портрет и большую рамку с несколькими фотографиями и открыткой.
«Боже ты мой! Получил вот такой подарок от своего кумира. Огромное спасибо, Лео Месси. Спасибо за все твои пожелания мне на день рождения», — написал Мукоко в своём Instagram.
На данный момент Мукоко выступает за «Боруссию» U19. В текущем сезоне он сыграл 11 матчей в юношеской лиге Германии, забил 18 мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее гол Месси спас сборную Аргентины от поражения в товарищеском матче с командой Уругвая.