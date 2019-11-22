Месси прислал подарок на 15-летие футболисту дортмундской «Боруссии»

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Нападающий юношеской команды дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко сообщил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси сделал ему подарок на 15-летие.
Месси прислал подарок на 15-летие футболисту дортмундской «Боруссии»
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Месси прислал юному игроку свой портрет и большую рамку с несколькими фотографиями и открыткой. 

«Боже ты мой! Получил вот такой подарок от своего кумира. Огромное спасибо, Лео Месси. Спасибо за все твои пожелания мне на день рождения», — написал Мукоко в своём Instagram.

На данный момент Мукоко выступает за «Боруссию» U19. В текущем сезоне он сыграл 11 матчей в юношеской лиге Германии, забил 18 мячей и сделал шесть результативных передач. 

Ранее гол Месси спас сборную Аргентины от поражения в товарищеском матче с командой Уругвая.

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